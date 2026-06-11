第175回『芥川賞』の候補作、5作品が11日に発表されました。芥川賞は、純文学の中・短編作品の中から最も優秀な作品に贈られる賞です。＜第175回芥川龍之介賞候補作品＞・小砂川チト『ゾンビ回収婦』・鈴木涼美『悪い血』・仁科斂『丹心』・村司侑『ソリティアおじさんがいた頃』・八木詠美『アンチ・グッドモーニング』■小砂川チト『ゾンビ回収婦』小砂川チトさん（36）は、岩手・盛岡市生まれ。2022年『家庭用安心坑夫』で第65