◇第75回全日本大学野球選手権第3日・2回戦 富士大2―1東海大九州（2026年6月10日東京D）今春初先発の富士大の2年生右腕・中山が8回1/3を1失点と好投し、3年ぶりの8強進出に貢献した。2―0の9回に3安打を集められて交代するも、8回まで2安打に抑える力投で起用に応えた。「調子は良くなかったけど修正できました」。今春の登板6試合は全て救援で、先発登板は昨秋の1度のみ。今秋ドラフト候補に挙がるエース右腕・角田