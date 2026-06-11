［再生の歩み東日本大震災］東日本大震災で壊滅的被害を受けた宮城県亘理町荒浜地区のノリ養殖が１５年の時を経て、皇室献上品に選ばれるまでに復活した。地元の漁師５人が生産から加工・販売まで一貫して行う会社を作り、明治時代から続く地元の生業（なりわい）を立て直した。代表の菊地幹彦さん（６３）は「おいしいノリを後世に残したいとの一心だった」と胸を張る。（東北総局木内惇平）「阿武隈川から流れ込むミネラ