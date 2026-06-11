丸美屋食品工業の「つけうま！氷点下そうめんつゆ〈ゆず香る和風つゆ味〉」蒸し暑くて食欲が減退しがちな時期は食べやすいそうめんが食卓に上る機会が増える。最近はシャーベット状のシャリシャリとした食感が楽しめる凍らせるタイプの麺つゆが流行。「そうめんは同じ味で飽きる」という不満の解消を目指し、味付けに工夫を凝らした新商品が登場している。（共同通信＝出井隆裕記者）丸美屋食品工業（東京）は2月に「つけうま