蒸気の圧力で靴下を整った形やサイズに仕上げる「セット機」＝5日、奈良県大和高田市靴下の国内生産が存続の危機に直面している。老朽化が進んでいる専用の生産機を手がけた国内メーカーは撤退済みで、輸入も規制により極めて困難なためだ。靴下の国内向け供給に占める海外製品の割合は既に約9割に達し、保守点検を担う技術者の高齢化も影を落としている。日本靴下工業組合連合会が明らかにした。靴下の生産過程では、足型に靴