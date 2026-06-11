第１７５回芥川賞・直木賞（日本文学振興会主催）の候補作が発表され、お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭さん（４７）が、「青天」（文芸春秋）で初の直木賞候補に選ばれた。同作は若林さんによる初の小説で、アメリカンフットボールに青春をかける高校生をいきいきと描き、２８万部のベストセラーとなっている。同賞では、今年の山本周五郎賞を受けた蟬谷めぐ実さん（３３）の「見えるか保己一（ほきいち）」（Ｋ