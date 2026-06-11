史上初の３か国共催となるサッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会が、１１日（日本時間１２日）に開幕する。史上最強の呼び声が高い「森保ジャパン」は前回大会に続いて世界を驚かせてほしい。米国、カナダ、メキシコの１６都市で開催される今回のＷ杯は、出場チーム数が前回までの３２から４８へと大幅に増えた。１次リーグは４チームずつ１２のグループに分かれて戦う。３位でも決勝トーナメントに進める可能性がある