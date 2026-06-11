中国の習近平国家主席が７年ぶりに北朝鮮を訪問し、朝鮮労働党の金正恩総書記と会談した。習氏には、北朝鮮に対する影響力を改めて誇示する狙いがあったとみられる。だが、北朝鮮との関係改善を優先し、朝鮮半島の非核化を棚上げしたのだとすれば、問題だ。北朝鮮の核は、日本だけでなく、世界の脅威になりつつある。中国の姿勢は無責任極まりない。会談で両首脳は、貿易の拡大のほか、軍事や科学技術分野での協力を強化する