若林正恭さん第175回芥川賞、直木賞（日本文学振興会主催）の候補作が10日発表され、直木賞に人気お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭さん（47）による初めての小説「青天」など5作がノミネートされた。芥川賞候補は鈴木涼美さん（42）の「悪い血」など5作。選考会は7月15日、東京都内で開かれる。候補作は次の通り。（敬称略）【芥川賞】鈴木涼美「悪い血」（「文学界」6月号）▽小砂川チト「ゾンビ回収婦」（「群像」5