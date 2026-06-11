平均年齢56歳という異色のおじさん3人組演劇ユニット「G3ユニット」が話題となっている。昨年3月に上演された旗揚げ公演「おじさんの恋」では、追加公演を含めチケットが即日完売するほどの人気ぶり。今月17日に新宿シアタートップスにて第2回公演「三人の父親」（〜28日）の初日を迎える。ユニットはテレビ朝日「王様戦隊キングオージャー」（2023年）で共演したリーダーの吉満寛人（65）、森岡豊（53）、福澤重文（50）で25