高市首相は、フランスで１５日に開幕する先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）で、アジアを含む各国の石油備蓄の強化支援などエネルギー安全保障に関する３原則を提唱する意向を固めた。日本が主導するエネルギー調達の支援枠組み「パワーアジア」の理念を国際社会に広げる狙いがある。政府は、サミットの成果文書に提唱内容を反映する方向で調整している。複数の政府関係者が明らかにした。首相は１１日の中東情勢に関する関係