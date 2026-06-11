◇第75回全日本大学野球選手権記念大会2回戦関大5―3北九州市立大（2026年6月10日東京ドーム）関大は最速152キロの3年生左腕・百合沢が鮮烈な全国デビューを飾った。150キロを計測した直球を軸に9三振を奪い、6回0/3を3失点。92球中、直球が75球を占める真っ向勝負で押し込み「全国の打者でも詰まっていたので自信になりました」。今秋ドラフト上位候補のエース左腕・米沢に続き、後輩左腕も全国舞台で台頭。91年以来3