フィギュアスケート男子で五輪２大会連続金メダリストの羽生結弦さんと、ＮＨＫ東日本大震災１５年震災伝承ソングで人気デュオ・ゆずと音楽家の原摩利彦氏が手がけた『幾重』とのコラボ企画が１１、１２日にＮＨＫ仙台「てれまさ」で放送される。それに先立ち、５月３１日には仙台市で羽生さんの取材会が行われた。３・１１から１５年。震災を経験した羽生さんが『幾重』とコラボレーションしたプログラムに込めた思いを語った。