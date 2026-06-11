第175回芥川賞と直木賞の候補作が発表された。直木賞の候補作には、初ノミネートとなるお笑いコンビ・オードリーの若林正恭さん（47）の「青天」など5作品が選ばれた。若林さんは1978年東京都生まれの47歳。中学・高校の同級生だった春日俊彰さんとお笑いコンビ「オードリー」を結成した。若林さんはツッコミ。2008年の「M1グランプリ」では敗者復活戦から決勝ラウンドに進出し、2位となってブレイクした。コンビでの出演の他、テ