アイテムをあれこれ重ね着するには厳しい夏は、トップスとボトムスのみを組み合わせたワンツーコーデを極めるのがシャレ見えの鍵になりそう。そこで今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の40代ママスタッフ・ayakaさんのワンツーコーデにフォーカス。ワンツーでも手抜きに見せず、どこか大人の品を感じられるスタイリングと着こなしのポイントを紹介します。 着映えるポロカラ}