カナダ-ウズベキスタン戦サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕する。初出場となるウズベキスタン代表の国際親善試合での振る舞いが、海外で話題となっている。カナダ・エドモントンで現地1日に行われたカナダ-ウズベキスタン戦。W杯出場国同士の一戦に0-2で敗れたウズベキスタンだったが、試合後はロッカールームを綺麗に掃除。カナダへ「おもてなしありがとう！W杯での健闘を祈ります」との