フィギュアスケート男子で五輪２連覇を果たした羽生結弦さん（３１）が、１０日までに出身の仙台市内のリンクで、人気デュオ「ゆず」が制作した東日本大震災伝承ソング「幾重」に合わせた演目を披露した。自ら振り付けし、衣装も新たに制作。「いろんな方々が、自分のスケートを『幾重』という楽曲を聴きながら見た時に、傷が少しでも優しい痛みになるように願っています」と祈りを込めた。震災から１５年。５００回以上も聴き