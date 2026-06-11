ナッシュビルSCのトレーニングセンターで初練習を実施日本代表は現地時間6月10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで約1時間半のトレーニングを行った。メジャーリーグサッカー（MLS）・ナッシュビルSCのトレーニングセンターでは、この日が初の練習。過去4大会を知るDF長友佑都は「もう全てにおいてレベルが高いですよ、このナッシュビルは。芝もそうだし、中の部分もそうだし、環境面も今までとはレベルが違う。相当