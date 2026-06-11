◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス８―４ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）オリックス・曽谷龍平投手（２５）は、ホッと息をついた。「（若月）健矢さんのリードを頭で考えて、自分の中で整理して投げることができました」。最速１５１キロの直球を軸に組み立て、５回までは完全投球。４失点したが、プロ入り最多となる１２５球を投げ抜いた。自身２度目の完投勝利。４勝目をつかんだ。大舞台での経験も成長に