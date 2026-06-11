◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク６―２阪神（１０日・みずほペイペイ）阪神・藤川監督は、感情を抑えることができなかった。１点を追う７回１死一塁。二盗を試みた熊谷のアウト判定に対し、２度目のリクエストを要求した。長い審議の末、判定は変わらず。直後にベンチを飛び出し、鬼の形相で審判団に詰め寄った。「勝負ですから。みんな全力で戦っているのがプロ野球。こういうことはチームの代表として」。リ