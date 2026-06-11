オフ明けのミーティングでスピーチした北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで練習を開始した。トレーニングの前のミーティングでは“メンター”として合流したMF南野拓実がスピーチ。「死ぬ気でやらなあかん」とチームに檄を飛ばした。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞）◇◇◇強い日差しで気温35度まで上昇し、厳しい暑