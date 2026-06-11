◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク６―２阪神（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）ソフトバンク・近藤が、２打席連続アーチで試合を決めた。５回に勝ち越しソロを放ち、７回１死二塁だ。右翼席へ１２号２ラン。「最高の結果になった」と喜んだ。５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で死球を受けた右足首付近の状態は万全ではないが、９日の阪神戦（みずほペイペイＤ）で復帰。２戦３発の大暴れだ。交流戦前の日本ハム戦から６カ