◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（１０日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）中日は１２安打１１得点と打線が爆発。２４年７月１３日の阪神戦（バンテリンＤ）以来、井上政権初となる２ケタ得点で連敗を３で止めた。負ければ、自力優勝が消滅する可能性もある一戦に、不振だった細川を４番から６番に“降格”。２番に起用した鵜飼が初回に先制二塁打を放つと、３回に自己最多の５号を自身初の満塁弾で飾った。借金は