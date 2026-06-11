U-17女子日本代表DFの若月いずみが挨拶を行った森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入りを果たした。10日の練習では現地の中部テネシー日本語補習校の子どもたち90人が見守るなか、手作りした横断幕を携えて堂々と挨拶を披露したのが若月いずみだ。3歳から米国で育ちながらU-17女子日本代表にも名を連ねる若月は、「ずっと見てきた代表の選手たちがワールドカップの準備のため