◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス８―４ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）今季初めて８イニング目に入り、オリックス・曽谷は１週間前を思い出したはずだ。３日の巨人戦（東京Ｄ）は２点のリードを守り、７回を１失点で交代。リリーフした椋木が８回、丸に逆転のグランドスラムを浴びた。椋木は降板後、ロッカーにいた曽谷の元へ直行した。「本当にごめん」。視線を落とすと、１学年上の先輩右腕は正座してひ