◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武５×―４広島＝延長１０回＝（１０日・ベルーナドーム）広島は連夜のサヨナラ負けで、今季最多タイの借金１２に戻った。起死回生のメモリアル弾が空砲になった。２点を追う９回２死一塁で、代打・モンテロが左翼席へ同点の６号２ラン。球団通算９０００号で延長戦に持ち込んだ。だが、延長１０回に高が決勝点を奪わた。交流戦は３勝９敗１分けとなり、４年ぶり、新井監督としては初の負け