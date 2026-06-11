４人組ガールズボーカルグループ・Ｂｅ―ｒａｙの新曲「Ｕｎｂｒｅａｋａｂｌｅ」（１２日配信リリース）が、女子７人組ラグビーの国内トップ大会「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ２０２６」の応援ソングに決まったことが９日、分かった。このほど、スポーツ報知の取材に応じ、意気込みなどを語った。初のスポーツ大会の応援ソング抜てきに４人も喜びがあふれた。Ｍｉｃｈｅｌｌｅ（１４）は「自分の曲が応援ソングになる