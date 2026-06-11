テレビ朝日が「テレビ朝日・六本木ヒルズＳＵＭＭＥＲＦＥＳ」を開催することが１０日、分かった。３月に開業した同局の複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」のある有明でも「ＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫ有明サマフェス」が行われる。史上初めて２拠点で開催するサマフェス。六本木では毎年恒例の音楽ライブが行われ、「純烈」の酒井一圭がプロデュースする４人組男性歌謡グループ「モナキ」、ハ