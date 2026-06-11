「６：３：１」。ＮＦＬが６。ＭＬＢが３。Ｗ杯が１。経由地のシアトル空港で立ち寄った土産物屋のスポーツコーナー“占拠率”だ。ＮＦＬのシーホークスは大人気、マリナーズグッズも豊富。そして片隅に少しばかりのＷ杯コーナー。「５：４：１」。ＮＦＬが５、ＭＬＢが４、Ｗ杯が１。カンザスシティーの街を歩いて感じた、街全体の“盛り上がり度”だ。試合会場はＮＦＬチーフスの本拠地でもあるため、平日の昼間にも関わらず