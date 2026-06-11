【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表は１０日、米ナッシュビル郊外でオランダ戦（１４日・日本時間１５日）に向けた本格的なトレーニングを開始した。冒頭１５分の公開後は、非公開で戦術面などを確認。ＭＦ堂安律は「アメリカに入って、もう一個ギアを上げないと、緊張感もピリッとさせながら、やっていかないといけないと選手間で話し合いながら、今日は非常