観光客でごった返すサグラダ・ファミリア教会＝6日、スペイン・バルセロナ（共同）【バルセロナ共同】スペイン北東部バルセロナの世界遺産で建築家アントニ・ガウディの代表作サグラダ・ファミリア教会で、高さ172.5メートルの主塔「イエス・キリストの塔」が完成し、ローマ教皇レオ14世が10日夜（日本時間11日未明）、記念ミサを執り行った。教皇は教会を「石と色彩、光の傑作」とたたえた。10日はガウディ没後100年の命日に当