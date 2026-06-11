スペインの世界遺産サグラダ・ファミリアのメインタワー、「イエスの塔」が完成し、ローマ教皇による記念のミサが執り行われました。140年以上にわたって建築が続けられ、「未完の傑作」として知られるスペインのサグラダ・ファミリア。そのメインタワーとなる「イエスの塔」が完成したことを記念して、ローマ教皇によるミサが執り行われました。10日は建築したアントニ・ガウディの没後100年に当たる節目で、ミサにはスペイン国王