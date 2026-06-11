『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』が、7月18日〜8月23日の計37日間（※一部エリアは8月16日まで）にわたり、開催することが決定した。【写真】とっても楽しそう！笑顔のケムリ＆猪俣周杜＆二階堂高嗣今回はおなじみの会場である六本木エリアに加えて、今年開業した東京・有明の複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク」も新たな舞台に据え、史上初となる二拠点開催を実施。人気アーティストのライブや番組コ