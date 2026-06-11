第175回芥川賞、直木賞（日本文学振興会主催）の候補作が10日、発表され、直木賞の候補作にオードリー若林正恭（47）の小説「青天（あおてん）」（文芸春秋）がノミネートされた。7月15日に選考委員会が開かれ、授賞作が決定する。若林は、13年からエッセーを刊行してきたが、「青天」は初の小説作品。99年の東京を舞台に、弱小アメリカンフットボール部に所属する主人公が、引退試合で強豪校に敗れた後、自分自身のふがいなさにも