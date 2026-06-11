9日、英領北アイルランド・ベルファストで、放火された車（AP＝共同）【ロンドン共同】英領北アイルランドの中心都市ベルファストでスーダン出身の難民の男（30）が路上で男性をナイフで襲って重傷を負わせる事件が発生し、これに抗議する反移民デモが9日夜にあった。一部が暴徒化し、英メディアによると、車や移民が暮らすとみられる住宅に放火した。スターマー首相は10日、暴動で被害を受けた人々を巡り「出自を理由に標的に