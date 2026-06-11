北中米ワールドカップに向けて調整中の日本代表は、６月８日にメキシコのモンテレイからベースキャンプ地のナッシュビルに入った。翌９日はオフとなり、10日にトレーニングを再開した。アイスランド戦に左足に違和感を覚え、モンテレイでの事前合宿は全て別メニューだった遠藤航は公開された限りでは全体練習に参加していた。 だが、練習後、キャプテンは一言だけ、「途中までやって、最後は（状態を）確認した」とコ