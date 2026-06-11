5月、オマーン沖のホルムズ海峡に停泊する船舶（ロイター＝共同）【ニューデリー、カイロ共同】米中央軍は10日、イランの港湾へ向かっていたパラオ船籍の石油タンカーをオマーン湾で9日に攻撃し航行不能にしたと発表した。インド政府は10日、オマーン沖で船舶が攻撃され、インド人乗組員3人が行方不明になったと表明。ロイター通信はインド政府が同国駐在の米高官に抗議したと報じた。米軍の攻撃だった可能性が高い。インド政