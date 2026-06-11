イタリア1部パルマの日本代表GK鈴木彩艶(23)について、イングランドプレミアリーグのアストンビラが獲得に関心を示していると、世界の移籍に精通するロマーノ記者がXを通じて言及した。アストンビラではアルゼンチン代表GKミリアーノ・マルティネスが正守護神に君臨しているが、スカイ・スポーツなどはユベントスへの移籍の可能性を報じている。ロマーノ氏は「エミリアーノ・マルティネスが退団した場合、夏の移籍市場におい