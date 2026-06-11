【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表は、米ナッシュビル郊外でオランダ戦（１４日・日本時間１５日）に向けた本格的なトレーニングを開始した。気温３５度の炎天下の中、練習を終え、２度目のＷ杯となるＭＦ伊東純也（ゲンク）は「メキシコと変わらず暑かった」としながら、「施設も良く、芝も良かった。オフ明けなので、しっかり練習できた」と充実した表情で