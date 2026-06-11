NY株式10日（NY時間15:03）（日本時間04:03） ダウ平均50083.51（-788.60-1.55%） ナスダック25221.01（-457.81-1.78%） CME日経平均先物63770（大証終比：-570-0.90%） 欧州株式10日終値 英FT100 10254.81（+27.48+0.27%） 独DAX 24195.31（-237.75-0.97%） 仏CAC40 8161.83（-41.60-0.51%） 米国債利回り 2年債 4.125（+0.006） 10年債 4.538（+0.022） 30年債 5.02