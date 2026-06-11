ホワイトハウスの執務室で話をするトランプ米大統領＝10日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、自由貿易協定「米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）」の延長を見送る可能性を示唆した。3カ国で2042年まで協定を延長するかどうかを確認する機会が迫る中、ホワイトハウスで記者団に「更新するつもりはない」「更新するかどうか分からない」と述べ、消極的な姿勢を示した。3カ国は今年7月1日、20