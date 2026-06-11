チームに気合を注入すべく、新たなスタイルでベースキャンプ地の練習場に姿を見せた。ナッシュビルSCの練習施設での初練習。日本代表DF長友佑都(FC東京)は日の丸と数字の「5」が刻まれたヘッドバンド姿で登場。日本から準備してきていたものだそうで、「ナッシュビルに入ってW杯の熱量、いよいよ感が出てきた。気合を入れて付けようと」と、満を持してのお披露目となった。チームメイトへのメッセージも込められていた。オラン