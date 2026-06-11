北中米ワールドカップに臨む日本代表は10日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで本格始動した。報道陣に公開された冒頭15分間のメニューにフル参加していたMF遠藤航(リバプール)が練習後、取材エリアに姿を見せ、参加メニューについて「途中まで一緒にやった」と明かした。遠藤は今年2月に左足首の手術を受け、リバプールでは実戦復帰しないまま日本代表に合流。5月31日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦(◯1