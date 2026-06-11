北海道白老町で、2026年6月10日、クマの目撃がありました。クマが目撃されたのは、白老町竹浦付近の「鮭戻橋」の近くです。2026年6月10日午後8時半前、町道を苫小牧方向に向かっていた30代の男性ドライバーが、橋の手前を右から左に横断するクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマの体長はおよそ2メートルで、クマは道路を横断後、川沿いの藪に姿を消したということです。通報を受けた警察官が付近を確認しま