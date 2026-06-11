東京で看護師として働いていたが競輪選手の父から勧められていたボートレーサーへ転身。赤松は4月29日の地元オールレディース開幕戦でデビュー初勝利を挙げ、後半9Rも1着。初勝利まで207走を要したが、1日に2勝も奪取した。「（1着を）ずっと獲れそうで獲れなかったので、やっと獲れたっていう思いと、安心しました」この日は父もナイターレースで1着を奪取。赤松家にとってメモリアルな1日になった。自身は「神戸に行って、