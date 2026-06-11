岐阜競輪の「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」は11日、開幕する。12R初日特選は北日本から大量5人がエントリー。別線勝負を選択したことで変則の細切れ戦に。本命には中部代表の山田諒を指名。単騎だが流れに乗っての一撃で地元の意地を見せつけたい。北日本5車は桜井―小松崎と、嵯峨―五日市―川津の“青函ライン”に分かれて戦う。もう一つのラインは石塚―神田の近畿勢。初戦は中部単騎となった山