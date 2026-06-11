尼崎市市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」は4日目を迎える。4走オール3連対のチームセンプル小坂尚哉が、得点率トップに浮上した。本日9Rは首位通過を狙う走りとなる。注目12Rは、井口佳典が巧妙なイン逃走で予選ラストを白星で締めくくる。3日目終了時点で井口は6・00で20位タイ。前半5Rの成績が気になるところだが、いずれにしてもインで後手に回るケースは考えにくい。鋭発はお約束。速攻即決とみた。ライン後に伸び