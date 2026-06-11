ナイターで開催される玉野競輪のG3「車輪疾駆の風々杯」が11日、幕を開ける。12Rの特選は纐纈洸翔を中心視したが、岩谷拓磨や徳島勢も侮れない。航続距離の長さなら岩谷が一番だが、前回の状態がイマイチで強気には推せない。1番車で前々に攻める纐纈を中心に推した。状態は不安だが坂口が懸命に続くとみた。ダッシュ強烈な岩谷や、木村―阿竹の徳島勢も怖い。好調の木村が自力含みで攻めれば阿竹に好展開も。大森の出方に注。