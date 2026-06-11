10日、ベルリン近郊で演説するドイツのメルツ首相（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】ドイツ政府は10日、フランスなどと進めてきた次世代戦闘機の共同開発計画の中止が決まったことを受け、新たな共同プロジェクトへ参画する際には、ドイツの「主導的役割」を条件とする方針を示した。航空分野に関する戦略で明らかにした。メルツ首相は10日の演説で、共同開発計画の中止について「長年の行き詰まりを解消するものだ。産業界が