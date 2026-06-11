今回の冠名は「車輪疾駆の風々杯」。ミュージシャンとしても活躍する芸人の粗品が作詞、作曲を手がけた玉野競輪のテーマソングのタイトルだ。初日の14時15分から、バンク内で粗品のオープニングライブが行われ、「車輪疾駆の風々」を熱唱する。【1R】神戸が「今回は仕上げてきた。初優勝を狙いたい」と気合い十分。＜1＞＝＜4＞＜5＞―＜3＞＜4＞＜5＞＜7＞。【11R】点数を下げている瀬戸晋作だが「やっとバンク練習ができる